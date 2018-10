Un pomeriggio col micologo alla scoperta del mondo dei funghi

Seminario di approfondimento a tema micologico, inserito nella programmazione del progetto regionale PugliAmica-Vivere nei Parchi, anno 2018. (www.vivereneiparchipuglia.it)

Un esperto micologo ci guiderà alla scoperta del mondo dei funghi, tra specie eduli e specie tossiche, spiegandoci tutte le accortezze necessarie ad un consumo consapevole e senza rischi. Conosceremo in maniera più approfondita i funghi dei nostri ecostistemi, come il famoso cardoncello. Incontro gratuito ma riservato a 30 partecipanti, numero massimo della capieza della saletta. Prenotazione alla mail di facebook della pagina di Lamalunga.

La mattina di domenica 7 ottobre è prevista una escursione micologica e naturalistica per mettere in pratica le conoscenze acquisite, riservata ai partecipanti al seminario del sabato.

Evento in collaborazione con il Centro Visite "Torre dei Guardiani"