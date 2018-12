Popolare di Bari, la solidarietà è il regalo più bello con Alessandra Amoroso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Bari, venerdì 14 dicembre 2018 – Prosegue l’iniziativa “ Notte di doni” promossa dalla Banca Popolare di Bari a favore della Caritas Diocesana di Bari-Bitonto. Domenica 16 dicembre, a partire dalle 17.30 la cantante pugliese Alessandra Amoroso regalerà una sua esibizione per sostenere l’iniziativa di Banca Popolare di Bari a sostegno delle famiglie più bisognose del territorio. La perfomance live si svolgerà in Piazza del Ferrarese, a Bari. Perché la solidarietà è il regalo più bello. Per conoscere nel dettaglio il programma delle iniziative fino al 24 dicembre consultate il sito popolarebari.it.