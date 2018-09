A Ruvo di Puglia la proiezione di "Un popolo di donne in viaggio", il documentario di Dario Iurilli

Giovedì 27 settembre dalle ore 19.00 nella Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea "Domenico Cantatore", in Via Madonna delle Grazie, 2 a Ruvo di Puglia, nell'ambito della "Festa della lettura e dei lettori" 2018, proiezione del documentario "Un popolo di donne in viaggio" di Dario Iurilli.

Il documentario "Un popolo di donne in viaggio", girato a Bari dal regista ruvese di origine e berlinese di adozione Dario Iurilli, viene proiettato a Ruvo di Puglia per la prima volta dopo le anteprime baresi.

Pensato come una narrazione a più voci intorno ai temi delle relazioni affettive, della socialità e del legame con il paese di provenienza, il documentario apre una finestra sulle donne migranti raccontandone le emozioni, le ragioni, i desideri e i sogni che le accompagnano. Sono storie di fughe e di scelte, di famiglie lasciate e poi ricongiunte, di lotte per l'autodeterminazione e di abnegazione. Nelle voci di donne provenienti da Albania, Brasile, Costa D'Avorio, Eritrea, Yemen Sri Lanka e Senegal, ci sono fatiche e gioie, tradizioni e contaminazioni, perdite e riscatti. Al di là delle ragioni economiche e politiche, al di là dell'idea di migrazione tutta al maschile a cui siamo abituati, le donne raccontano la loro storia e un'altra Storia, che vale la pena di ascoltare.

Il progetto è realizzato con il supporto della sezione Politiche Internazionali della Regione Puglia, in collaborazione con Festival delle Donne e dei Saperi di Genere, Dipartimento Studi Umanistici UniBa, Centro Interdipartimentale sulla Cultura di Genere, Dimmi Cosa Vedi Lab, Kubo spazio multidisciplinare, Gruppo Lavoro Rifugiati.

Direzione artistica e soggetto Clarissa Veronico;

Collaborazione ricerca-azione Daniela De Leonardis

Regia, fotografia e montaggio Dario Iurilli

Produzione Dimmi Cosa Vedi Lab - Punti Cospicui

Iniziativa a cura delle associazioni Punti Cospicui e Drive In.

Ingresso libero.

La "Festa della lettura e dei lettori" 2018 è organizzata, come già l'anno scorso, dall'Associazione Presidi del Libro "Calliope" in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Ruvo Di Puglia.