Lo spettacolo 'Porchetta Mission' in scena al Teatro Bravò di Bari 

Venerdì 15 novembre, alle 21, al Teatro Bravò di Bari (Strada Privata Stoppelli 18), prosegue la settima edizione della rassegna Teatro Bravòff, organizzata dall'associazione culturale «La Bautta», con la direzione artistica di Mariapia Autorino. In scena lo spettacolo «Porchetta Mission», di e con Gianfelice D'Accolti, una commedia che racconta una società fondata sullo sfrenato benessere materiale, e svuotata di valori fondanti come la memoria e la bellezza. Info e prenotazioni: 347.122.69.01, www.labautta.it . Biglietto intero a 12 euro, ridotto per studenti 8 euro.

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna, «Porchetta Mission» è un viaggio quasi immaginifico per raggiungere l’asteroide Porchetta, dove l'uomo inizia una sua involuzione e arriva all'appiattimento più basico e animale. D'Accolti usa una storiellina divertente per descrivere un mondo e la sua semi-oscura comica organizzazione dell’esistenza, del lavoro, delle regole e delle finalità. In una società che non ammette sbagli e bugie, fondata sull'ormai imperante benessere materiale, i nuovi umani inseguono - libere cavie felici - l’impresa spaziale come tentativo estremo e paradossale di rifondare se stessi, in una nuova condizione di ignaro vegetalismo, pura passività, felicità supina; una fantascienza prossima ventura che racconta con mordacità il quotidiano disastro del nulla odierno. La rassegna Teatro Bravòff, iniziata l'11 ottobre con «Decamerone» (regia di Vito Latorre), e il 25 ottobre con «Torno subito» (con la regia di Sara Bevilacqua), proseguirà poi con altri due spettacoli: «Effetti sonori: Manicomio» il 29 novembre (scritto e diretto da Silvia Cuccovillo), «A noi due» il 20 dicembre (regia di Susanna Cantelmo).