A Putignano lo spettacolo teatrale "Porno e socialismo reale"

Una elegante giovane signora ci avverte subito che a lei i film porno non piacciono. Non piacciono perché sono fatti male; bisogna fare film porno più belli, PORNO AFFETTUOSI. “Così ne ho scritto uno io” - dice l’autrice e interprete Rosanna D’Andrea - “Tutti lo lodano ma nessuno me lo vuole produrre. Allora lo racconto a voi” - continua Rosanna.

In un attimo lo scrigno si spalanca sul meraviglioso mondo del sesso, declinato in tutte le sue pratiche, perchè, come dice il Reverendo Cooper, l'unica perversione è usare sempre la stessa posizione per tutta la vita. Nell’impianto semplice, l’autrice mostra lo storyboard dove scorre un sesso democratico. Lo fanno tutti. Giovani, vecchi, belli, brutti, etero, gay, in due , in tanti.... c’ è anche un alieno.

Si consumano intrecci narrativi alla Altmann, troviamo personaggi comunissimi e altri fantastici, momenti lisergici e ambientazioni casalinghe, in un contesto molto visionario.

Ambientato in Jugoslavia ai tempi di Tito. Un film edificante, un film per famiglie. Alla fine tutti hanno scopato e tutti hanno ritrovato la propria intesa sessuale col partner, insieme a un senso più ampio e fantasioso dell’Eros. Missione Compiuta.



Rosanna D’Andrea, nasce artisticamente nei primi anni ’80, quando è ancora adolescente. Di seguito si diploma alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di GENOVA. Si introduce così nel circuito ufficiale dello spettacolo. La lunga collaborazione con le storiche riviste underground IL MALE e FRIGIDAIRE firmata con col nome d’arte, Rozanita Mc Andrew, approfondisce la sua pratica con la scrittura, trionfata nella stesura del testo “PORNO E SOCIALISMO REALE”, poi spettacolo teatrale. Rosanna D’Andrea parla di un porno benefico per famiglie, dal sapore casalingo e quindi accessibile a tutti. Non viene mai in mente ascoltando Rosanna: ma cosa è questo? L’ho mai fatto? Anzi ci si sente accolti senza limiti dentro un prodigioso ventre pornografico alla portata di tutti.

Si muove ADMOVEO, continuamente, per condurre al ritrovo della Conoscenza passando attraverso l’incontro autentico e diretto con un numero limitato di partecipanti, per poter essere tutti immediatamente e direttamente partecipi criticamente. Stimolati al pensiero e allo scambio del pensiero.



Fino al 2 settembre 2018 proseguono gli appuntamenti con la rassegna.

Giovedì 23 agosto con “Il Miracolo” con Nicola Eboli e Silvia Mastrangelo, martedì 28 agosto, reading “La gabbia der Pipino” di e con Antonio Minelli; venerdì 31 agosto, l’anteprima dello spettacolo teatrale “Giobbe”, scritto da Lodovico Balducci e interpretato dall’attrice Silvia Mastrangelo, infine domenica 2 settembre con “La Conquista del Sud” del gruppo teatrale Formediterre.



Ad impreziosire gli spettacoli della rassegna, i luoghi che li ospitano. Per Gioia del Colle la galleria d’Arte Nartist e per Putignano la Masseria San Nicola. Quest’ultima offrirà ai partecipanti la possibilità di usufruire della biblioteca presente al suo interno, contenente più di 4000 volumi, accogliendo gli ospiti già a partire dalle 19.30.



Admoveo è un progetto della Compagnia Formediterre promosso da: AmaRum, Caseificio Artigiana, Assicurazioni Natile-Polignano, Dolce Bontà e sostenuto da: CNA Puglia, FAI/ Delegazione di Bari, Galleria Nartist, ItrArti, Technè, Imago-i Danzattori, La Comunità Fratello Sole, U.P.T.E. Putignano.

Appuntamento al 21 Agosto 2018 con “Porno e Socialismo Reale” di Rosanna D’Andrea presso Masseria San Nicola di Putignano e il 22 Agosto 2018 in replica presso la Galleria d’Arte Nartist di Gioia del Colle

RASSEGNA DI TEATRO, DANZA E CULTURA “ADMOVEO”

“PORNO E SOCIALISMO REALE”

Martedì 21 Agosto 2018, ore 21:00 / Masseria San Nicola, Putignano (BA)

Mercoledì 22 Agosto 2018, ore 21:00 / Galleria Nartist, Gioia del Colle (BA)

Ormai nel vivo della rassegna culturale ADMOVEO, continuano gli appuntamenti con lo spettacolo “Porno e Socialismo Reale” si terrà martedì 21 agosto alle ore 21.00 presso la Masseria San Nicola di Putignano (Ba), e mercoledì 22 agosto, ore 21.00, presso la Galleria d’Arte Nartist di Gioia del Colle.

Biglietti: intero 8€ / ridotto 5€ (under 25 / gruppi 10 persone) / abbonamento 4 spettacoli: 20€

Posti limitati. È consigliata la prenotazione: +39 3331776789 / admoveo@formediterre.it

Masseria San Nicola (Strada Provinciale per Gioia del Colle/106 – Putignano)

Evento fb: https://www.facebook.com/events/1801716973240359/

Sito web: http://www.formediterre.it/admoveo.htm

Gallery