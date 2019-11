A Locorotondo "Porta, Pesa e Vinci" e contest natalizio "Accendi il Natale"

L’Amministrazione Comunale – Assessorato all’Ambiente - in collaborazione con la Monteco Srl promuove l'Eco-Concorso “Porta, Pesa e Vinci”. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare conferendo la propria raccolta differenziata presso gli stand Monteco appositamente allestiti, con pesa elettronica e registro, sabato 30 novembre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in Piazza Aldo Moro.

Nella mattinata di sabato 30 novembre ci sarà il conferimento e la pesa dei rifiuti e ogni partecipante potrà scoprire la qualità dei rifiuti conferiti. La verifica avverrà alla presenza degli operatori Monteco, che ne verificheranno la corretta suddivisione per tipologia. Durante la mattinata si porterà l’attenzione sul servizio di raccolta predisposto nel paese, attraverso delucidazioni sulle corrette pratiche di smaltimento (in particolar modo di quelli ingombranti), sul calendario e sulle modalità di raccolta. Chiunque porterà i propri rifiuti, correttamente differenziati per tipologia di rifiuto (carta e cartone, plastica e metalli), riceverà gadget di riconoscimento ed i primi cinque classificati (con il maggiore conferimento in peso) riceveranno un buono spesa a testimonianza del loro impiego e del risultato raggiunto.

Il regolamento dell’Eco-Concorso dispone che:

è prevista una sola possibilità di registrazione che avverrà prima della pesatura dei rifiuti;

si possono registrare solo i maggiorenni;

per i diritti legati alla privacy, i dati in fase di registrazione saranno a disposizione solo degli addetti Monteco Srl e dei Referenti Comunali;

il concorrente dovrà portare i propri rifiuti correttamente differenziati per tipologia e raggruppati in modo da agevolare la pesatura (esempio: i cartoni devono essere piegati, schiacciati e raggruppati).

Quest’iniziativa è legata al contest natalizio “Accendi il Natale” promosso dall’Amministrazione per la categoria 1. “Adotta un vicolo”. Durante la giornata sarà possibile ritirare il regolamento, la relativa scheda di adesione al contest e il materiale di scarto dei rifiuti raccolti durante l'Eco-concorso da utilizzare per la realizzazione degli addobbi natalizi.