L’associazione Sideris in scena a Bari con “La portapannere. Pretesto storico per una commedia in due atti”

L’associazione Sideris, nell’ambito del progetto “Famiglie insieme: nuovi sentieri”, finanziato dalla Fondazione con il Sud, mette in scena “La portapannere. Pretesto storico per una commedia in due atti”, sabato 16 marzo 2019 alle ore 20.30, presso l’Auditorium dell’Istituto I.P.S.I.A. Luigi Santarella, in via G. Rocca 9/A a Bari.

L’obiettivo è sostenere l’integrazione sociale dei disabili con i normodotati attraverso un percorso teatrale vissuto come contenitore espressivo, creativo e solidale che possa sensibilizzare al tema delle disabilità come risorsa e non come handicap.

L’ingresso è libero, la prenotazione è necessaria ai seguenti numeri: 3290980397 oppure 080556 5741