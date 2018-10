“Pour le piano” Michele Fazio piano recital a Palazzo Pesce

Sabato 2 marzo 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce si fa palcoscenico del pianista Michele Fazio e del suo recital “Pour le piano”.

Un concerto in Puglia interamente dedicato alle grandi pagine composte per lo strumento a 88 tasti: la “Sonata op. 10 n. 3” di Ludwig van Beethoven, opera giovanile celeberrima per lo struggente secondo movimento, del quale il compositore stesso dice che “esprime … tutte le diverse sfumature di luci e ombre che compaiono nell’immagine della malinconia”; il “Preludio Op. 45 n. 10” di Frederic Chopin, breve e leggero, soprannominato da Bülow “la falena notturna”, mentre Cortot affermò che si tratta di “razzi che ricadono sulla Terra”; la “Toccata” di Robert Schumann , completata nel 1836 e ritenuta “pezzo più duro mai scritto”; un trittico di studi, ciascuno con il proprio tipo di difficoltà tecnico-espressiva: la “Toccata” di Chopin, op. 10 n. 7, serrata e veloce, “Chasse Neige” di Franz Liszt, dodicesimo degli Studi trascendentali, chiaramente musica a programma che descrive il “vento impetuoso che solleva vortici di neve”, e l’ultimo degli “Etudes Tableaux” op. 39 n. 9 di Sergei Rachmaninov, raccolta di studi tra i più difficili del tardo-romanticismo russo; le “Trois Morceaux Op. 45”, un foglio d’album, un poema fantastico e un preludio, e la “Sonata Op. 23 n. 3” di Alexander Scriabin, inizialmente definita dal proprio autore “gotica come una castello in rovina” e successivamente rinominata “lo stato dell’anima”.



Brani distanti per epoca e stile affidati al raffinato pianismo di Michele Fazio, diploma in Pianoforte al Conservatorio “Piccinni” di Bari, perfezionamento con i nomi più celebri a livello mondiale – fra cui Aldo Ciccolini –, una carriera che, a dispetto della giovane età, lo vede sul podio di numerosi concorsi nazionali e internazionali, esibirsi in tutta Europa ed esplorare il repertorio esteuropeo con ambiziosi progetti discografici.



Ticket: 10 euro



Sabato 2 marzo 2019 h 20.30 | Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info e prenotazioni: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it