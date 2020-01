Pranzo dell'Epifania a Villa Fano del Poggio ricevimenti

Quest’anno, per la gioia di tutta la famiglia, a preparare la festa della Befana ci pensa Villa Fano del Poggio con una giornata all’ insegna della spensieratezza e dell’allegria. Lasciatevi trasportare nella tradizionale festa dell’Epifania più allegra di Puglia, il 6 Gennaio 2020, presso la sala ricevimenti di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, dove troverete lo staff di Villa Fano del Poggio pronto ad accoglievi, la musica più divertente e l’animazione per trascorrere una giornata in totale serenità e allegria.



Non mancherà l’arrivo della Befana a Villa Fano del Poggio che lascerà grandi e piccoli piacevolmente stupefatti! Angolo Sweet Candy!

Divertimento assicurato a Villa Fano del Poggio con musica la musica più bella, l’animazione e il servizio baby sitter per i più piccoli!



Scopri il menu sul sito www.villafanodelpoggio.it





SS Mercadante km 11.600

Cassano delle Murge BA

Tel: 080 763811