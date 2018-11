Pranzo dell' Epifania al Portico Ricevimenti

Saluta le festività natalizie e festeggia il giorno dell’ Epifania il 6 Gennaio 2019, con un pranzo speciale nella nuova location ARCADE EVENTI by Il Portico Ricevimenti a Cassano Murge, Bari, Puglia. Ti proponiamo un menu dell’Epifania ricco di gustose prelibatezze, tradizioni, e sapori autentici. Il 6 Gennaio, in occasione della festa dell’Epifania, il Portico Ricevimenti, è felice di invitare tutti i suoi amici, e tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata di festa nelle rinnovate location addobbate a tema con la musica e l’animazione Arcade Eventi. Impossibile mancare!



Scopri il menu' sul nostro sito.





Il Portico Ricevimenti

Via Mercadante km 4, Cassano delle Murge BA

www.ilporticoricevimenti.com