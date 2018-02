Pranzo della Pentolaccia a Villa fano del Poggio

Villa Fano del Poggio organizza Domenica 18 Febbraio, un pranzo tutto da gustare, per celebrare la tradizionale festa della Pentolaccia. Un menù ricco e variegato di infinite bontà “condito” da animazione, musica, giochi e tanto divertimento, non solo per i più piccoli. Il momento più atteso della festa sarà la tradizionale rottura della pentolaccia.



Trascorreremo un autentico momento di festa e una indimenticabile giornata, con tanta buona musica, animazione e balli di gruppo. Special guest da RADIO PUGLIA , Patrick - the Voice.





Villa Fano del Poggio Ricevimenti

SS Mercadante km 11.600, 70020 Cassano delle Murge - BARI

Telefono: 080 763811