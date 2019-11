Pranzo di Capodanno presso Arcade ricevimenti

Festeggia il nuovo anno e dai il benvenuto al 2020 con un Pranzo di Capodanno speciale presso Arcade Ricevimenti a Cassano delle Murge, Bari, Puglia.



Il modo più esclusivo di festeggiare l’arrivo del nuovo anno è con quello di concedersi una giornata speciale con ARCADE Ricevimenti.



Per il giorno più speciale dell’anno, 1 Gennaio 2020, la sala ricevimenti di Cassano delle Murge rinnovata negli ambienti, ha in serbo per te una menu’ speciale, ideato appositamente per questa occasione cosi importante, con musica, animazione e tanto divertimento assicurato! Ad animare l’evento ci penserà anche il noto personaggio televisivo, intrattenitore, cantante, imitatore, animatore RICCARDO DE LUCA, da “La sai l’ultima ” su Canale 5, “Domenica in” su RAI 1, “Beato tra le donne” su Canale 5. Musica, animazione e Dj Set by Msc Wedding & Events.



Scopri il menu' su: arcadericevimenti.com