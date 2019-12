Pranzo di Capodanno a Lady Tiffany ricevimenti

Il 2020 è alle porte e ci auguriamo che sia un anno ricco di novità e felicità per tutti, per i cari, la famiglia e gli amici.

Per dare il benvenuto al 2020 e festeggiare al meglio il nuovo anno fatto di buoni propositi, lasciandoci alle spalle tutto quello che non ci piace il 1° Gennaio 2020, Lady Tiffany Ricevimenti organizza il Gran Pranzo di Capodanno con un menù ricco di piatti prelibati, dai sapori e profumi inebrianti, con musica, animazione e il tutto bagnato con le tradizionali bollicine per brindare al 2020.



Scopri il menu' sul sito www.ladytiffany.it





LADY TIFFANY RICEVIMENTI

Contrada Cicchetto, 361 70037

RUVO DI PUGLIA (BARI)

http://ladytiffany.it/