Pranzo di Natale al Portico Ricevimenti

Quest’anno per il PRANZO DI NATALE del 25 dicembre 2018, scegli la nuova location Arcade Eventi by Il Portico Ricevimenti, il nuovo design entra in scena con la magica atmosfera natalizia. Festeggia nelle nuove location il giorno di Natale con un menù esclusivo ideato e preparato per l’occasione dai nostri chef e trascorri questa magica festa con l’accompagnamento musicale e l’animazione Arcade Eventi. Il Il Portico Ricevimenti invita tutti al Pranzo di Natale 2018.



Ti aspettiamo a Cassano delle Murge, in provincia di Bari per regalarti una fantastica giornata ricca di numerose sorprese e novità !

Scopri il menu' sul nostro sito.



Il Portico Ricevimenti

Via Mercadante km 4, Cassano delle Murge BA

www.ilporticoricevimenti.com