Pranzo di Natale in Puglia presso Lady Tiffany ricevimenti

Lady Tiffany Ricevimenti in occasione del Santo Natale ha ideato un evento esclusivo e ricco di sorprese: “Pranzo di Natale in Puglia con Lady Tiffany”!

Nel giorno del Natale, il 25 Dicembre 2019 siete tutti invitati al Pranzo di Natale da Tiffany per festeggiare questa suggestiva ricorrenza, con un menù esclusivo e ricercato ideato e preparato per l’occasione dagli chef che sapranno deliziare i vostri palati.

L’evento è rivolto alle famiglie, alle giovani coppie, ai gruppi di amici che desiderano festeggiare questo giorno speciale in allegria con musica e animazione per grandi e piccoli.

Appuntamento a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari per avvolgere di emozioni uniche la vostra festa natalizia, e vivere la magia “White Christmas”.

Scopri il menu' sul sito www.ladytiffany.it





LADY TIFFANY RICEVIMENTI

Contrada Cicchetto, 361 70037

RUVO DI PUGLIA (BARI)

http://ladytiffany.it/