Pranzo di Pasquetta in Puglia a Villa Fano del Poggio

Sei alla ricerca di un sala ricevimenti in provincia di Bari per trascorrere con gli amici o in famiglia il Lunedì dell’Angelo? Quest’anno la sala ricevimenti Villa Fano del Poggio propone uno speciale Pranzo di Pasquetta ricco di intrattenimento, animazione e un menu’ davvero succulento. Il giorno della Pasquetta è il giorno ideale per le tradizionali gite fuori porta, per rilassarsi e trascorrere le festività pasquali in assoluto relax, in compagnia di amici e circondati dalla natura e, perchè no, dalle atmosfere idilliache di una sala ricevimenti attenta all’accoglienza e al divertimento dei suoi ospiti.



Villa Fano del Poggio Ricevimenti

SS Mercadante km 11.600, 70020 Cassano delle Murge - BARI

Telefono: 080 763811

www.villafanodelpoggio.it