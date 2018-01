Pranzo di San Valentino presso New Lions Ricevimenti

Per questo San Valentino regala al tuo partner qualcosa che lasci davvero un ricordo indelebile.

Il miglior regalo che tu possa fare alla tua dolce metà, oltre sicuramente a tutto il “tuo amore”, sarà un magico pranzo nella cornice della romantica New Lions Ricevimenti.

Per noi della New Lions l’Amore è senza dubbio il sentimento più nobile, da festeggiare in modo accurato e a cui dedicare il giusto tempo e spazio, a tal proposito abbiamo deciso di celebrare questa ricorrenza, anziché nella consueta data del 14 Febbraio, che quest’anno cade di mercoledì, nella data del 11 Febbraio e precisamente Domenica 11 Febbraio a pranzo, perché… l'Amore non si fa aspettare!



New Lions Ricevimenti

Via Oliere e Saponiere Meridionali, 31

Molfetta BA

http://newlionsricevimenti.com/