Pranzo dell' Immacolata presso Lomoro-Cucina Sartoriale a Triggianello

Con la Festa dell'Immacolata Concezione siamo davvero vicini al Santo Natale e quale migliore occasione per festeggiare questa ricorrenza se non nella calda atmosfera di Lomoro-Cucina Sartoriale dove i colori dell'autunno della location si sposano bene con i sapori autentici e genuini della cucina dello chef che propone un menù in cui trionfa la pugliesità.

Entrée dello chef

Degustazione di antipasti e selezione di formaggi tipici dell’Az. Agricola “Molino a Vento” e salumi di maiale nero dei Monti Dauni

Capunti freschi con bolognese di maiale nero e funghi champignon trifolati

Tubettoni tarfilati al bronzo con tocchetti di baccalà, vellutata di pomodoro datterino e polvere di olive nere

Stracotto di agnello da latte al negroamaro del Salento, purè di patata dolce e sponsali alla curcuma

Tiramisù al pandoro con noci e scaglie di cioccolato bianco

Coccola di Natale dello chef

40 € a persona

Bevande e vini inclusi