A Putignano il "Pranzo dei Popoli Insieme per un Orto in Africa"

Durante l’evento “Contaminazioni in Festa”, organizzato dalle Associazione S.ol.co. Onlus e LunAzioni, che si terrà il prossimo 15 aprile 2018 a Putignano presso l'Ex-Macello Comunale in Via Santa Caterina da Siena, Slow Food Alberobello organizzerà un pranzo multietnico dei popoli con lo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione di un “Orto in Africa” che avrà inizio alle ore 12.30.

“Il convivio, il cibo, l’atto del consumare il pasto insieme è parte di ogni momento solenne, di ogni festa che rivesta un significato simbolico, di ogni ricorrenza importante, per i popoli di tutte le latitudini e civiltà.” (Carlo Petrini, Presidente di Slow Food)

Il menù, ideato dallo Chef Stefano del Ristorante "Chi va Piano" con la collaborazione delle varie comunità che verranno coinvolte durante l’evento ossia Georgia, Siria, Camerun, Marocco e Bangladesh, prevederà le seguenti pietanze:

• Misticanza Vegetariana di campo con Salsa alle Noci e Formaggio di Bufala (Georgia);

• Hummus con Ceci neri pugliesi e Germogli (Siria);

• Platani fritti con Salsa piccante (Camerun);

• Cous cous con Cime di rapa nostrane, Acciughe e spolverata di Farinella di Putignano (Marocco);

• Riso basmati con Agnello e Cicerchie della Murgia (Bangladesh).

Ad accompagnare le pietanze, risultato di una contaminazione tra le materie prime dei vari popoli e culture, ci saranno i vini della Cantina "I Pastini" di Locorotondo.

Durante il pranzo le varie comunità presenteranno i loro piatti tipici e insieme racconteremo la contaminazione gastronomica avvenuta.

Ogni partecipante riceverà 6 ticket: 4 per la degustazioni delle varie pietanze e 2 per la degustazione dei vini.

Parte del ricavato sarà devoluto alla creazione di un “Orto in Africa” con l’obiettivo di realizzare 10.000 orti buoni, puliti e giusti nelle scuole e nei villaggi africani. Realizzare gli orti significa garantire alle comunità cibo fresco e sano, ma anche formare una rete di leader consapevoli del valore della propria terra e della propria cultura, protagonisti del cambiamento e del futuro di questo continente.

I posti sono limitati, per cui è importante prenotare entro il 10 aprile 2018.

Come? Chiamando il nostro Fiduciario Domenico Pugliese al 333-2744873 o il nostro Segretario Domenico Bianco al 339-2780417 o scrivendo loro anche tramite WhatsApp o inviando una mail a info@slowfoodalberobello.it.

Non mancate perché sarà una grande festa domenicale dove ci sarà una contaminazione di culture e saremo uniti per un unico obiettivo: realizzare un Orto in Africa.