Pranzo di Santo Stefano presso Lomoro - Cucina Sartoriale a Triggianello

Natale è passato ma c'è ancora aria di festa e sebbene sazi per via del cenone della vigilia e del pranzo di Natale appena passati, anche a Santo Stefano è possibile fare un’esperienza unica, pensata per i palati più raffinati con il menù di Lomoro - Cucina Sartoriale.

Menù

Entrée dello chef

Carpaccio di cavallino con spuma di burrata, crema di rucola e fico secco

Calamaro ripieno alla salsiccia, menta e uvetta con crema di piselli e Pernod

Lasagnetta di cernia, cuore di zucchine e besciamella di mare

Gnocchetti di zucca, salsa al sedano rapa, straccetti di bresaola della Valtellina e mandorle tostate

Trancio di ricciola grigliata, verza viola brasata, mango, salsa remoulade e polvere di alga di mare

oppure

Filetto di maialino con contorno di verdure

Frutta di stagione e piccola pasticceria natalizia artigianale

50 € a persona vini esclusi

Panna San Pellegrino