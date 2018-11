Premiata Forneria Marconi fa tappa alle Grotte di Castellana

Dopo un anno ricco di successi in tutto il mondo con l’Emotional Tattoos tour, Premiata Forneria Marconi farà tappa alle grotte di Castellana venerdì 21 dicembre per un vero e proprio “best of”, portando in Grave i più grandi successi del loro vastissimo repertorio e alcuni brani tratti dal nuovo album “Emotional Tattoos”.

Per celebrare i 48 anni di successi in Italia e nel mondo, infatti, il 19 ottobre scorso è uscito “TVB - The Very Best”, raccolta completa rimasterizzata in formato Hardcoverbook in 4CD con l’art work di Guido Harari, arricchita da un libretto di 60 pagine curato da Sandro Neri, con un’intervista corale ai membri storici, i commenti di Franz Di Cioccio e Patrick DJivas e fotografie inedite.

PFM Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto eclettico con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard (per “Photos Of Ghosts”) e vincendo un disco d'oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento. Lo scorso anno PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella "Royal Rock Hall of Fame" di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK.

PREMIATA FORNERIA MARCONI, 21 DICEMBRE 2018, 60 euro

INFO UTILI

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21 (apertura biglietteria ore 20 - discesa in Grave dagli ascensori nei pressi del Museo Anelli ore 20,30 - inizio concerto ore 21).

Prevendita su ticketone.it.

Informazioni presso segreteria Grotte di Castellana telefonando al numero 080.49982211 (ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 13) o scrivendo via mail asegreteria@grottedicastellana. it.

Ulteriori informazioni sugli eventi in programma per Grotte d’Inverno 2018 sui canali sociali facebook e instagram di Grotte di Castellana srl e sul sito www.grottedicastellana.it.