A Rutigliano la Cerimonia di Premiazione del 30° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta

Si svolgerà Venerdì 19 Gennaio alle ore 18.30, nella Sala Conferenze del Museo del Fischietto in Terracotta, a Palazzo San Domenico (via Leopoldo Tarantini, 28), la Cerimonia di Premiazione del 30° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta «Città di Rutigliano».

È Francesco Laforgia di Rutigliano (Bari) il vincitore dell’edizione 2018: la sua opera «Troy…Rutiglianesi», ha preceduto nell’ordine «Unicorno napoleonico» di Diego Poloniato di Nove (Vicenza) e «Divinus» di Marilyn Cerri di Conversano (Bari).

Il tema dell’edizione 2018 del concorso era: «Mitici Fischietti: la Mitologia in un Fischio!».

Il verdetto è stato decretato dalla giuria di esperti del concorso, presieduta dal segretario generale del Comune di Rutigliano Giambattista Rubino, con componenti l’Assistente esecutiva della Fondazione Museo d’Arte Contemporanea «Pino Pascali» di Polignano a Mare Susanna Torres; il docente di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce Antonio Miglietta; il professore associato di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Culture comparate dell’Università di Bari Pietro Sisto e la giornalista vicecapo servizio del quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» Daniela D’Ambrosio.

In gara sono state ammesse 63 opere realizzate da 45 artisti delle seguente regioni: Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto.

Nel corso della serata, che sarà animata dal Gruppo Folk «Storie del Vecchio Sud», saranno assegnati anche i premi speciali «Satira», «Giovane» e «Fischietto Popolare»; verranno premiati inoltre gli studenti delle scuole di Rutigliano che hanno partecipato alla sezione del concorso ad essi riservata.

VENERDÌ 19 GENNAIO

Cerimonia di Premiazione

30° Concorso Nazionale del Fischietto in Terracotta

«Città di Rutigliano»

Animazione Musicale del Gruppo Folk

«Storie del Vecchio Sud»