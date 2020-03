L'Associazione Anto Paninabella OdV, in collaborazione con la Fondazione Vincenzo Casillo, con il supporto di WIP Edizioni e con il contributo di Sandra Vetturi e Patrizia Sollecito, ha lanciato la Prima Edizione del Premio Letterario Nazionale Paninabella intitolato "C'è sempre una chiave", dedicato alla memoria di Antonella che amava affidare alla parola scritta le sue emozioni.

Al Premio possono partecipare aspiranti scrittori italiani e stranieri dai 16 anni in su.

Si partecipa con un solo racconto inedito, che dovrà riportare come incipit o incorporare all’interno del testo una o più frasi tratte dagli scritti di Antonella (indicate espressamente nel bando). A partire da queste frasi gli autori sono chiamati a raccontare in che modo esista una via di uscita, come nei momenti più bui, pur di fronte allo sconforto più assoluto, si possa trovare qualcosa a cui aggrapparsi, una ragione per continuare a vivere.

I racconti dovranno essere calibrati per essere letti anche da ragazzi della fascia di età 11-14 anni.

Una giuria di esperti selezionerà 10 racconti che andranno a comporre un libro, pubblicato a spese dell’organizzazione da WIP Edizioni, i cui proventi di vendita saranno donati all’associazione Anto Paninabella OdV.

A ciascuno degli autori vincitori saranno assegnate 5 copie della pubblicazione. L’antologia realizzata sarà uno strumento di riflessione per i ragazzi e nelle intenzioni dei promotori potrà essere diffusa nelle scuole secondarie di primo grado.

Il racconto che la giuria riterrà più idoneo allo scopo sarà oggetto di una trasposizione teatrale, a cura della organizzazione.



Per info: associazione.anto@paninabella. org



Ai seguenti link il bando con tutti i dettagli per partecipare:



http://www.paninabella.org/wp- content/uploads/2020/03/ Cesempreunachiave-2.0.pdf

https://www.fondazionecasillo. it/news/1125-premio- letterario-paninabella-un- libro-di-racconti-scritti-da- voi.html