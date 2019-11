Musica e solidarietà, a Bari la terza edizione del 'Premio Morris Maremonti' per gli artisti emergenti

Sarà presentata a Palazzo di Città, lunedì 4 novembre, la terza edizione del “Premio Morris Maremonti”, festival nazionale della musica emergente, in programma il 9 novembre al Garage Sound Music Club di Bari, con la partecipazione straordinaria dei Rezophonic. L’evento è organizzato dall’associazione ONLUS “Gli Amici di Morris”, in collaborazione con "Garage Sound Music Club" di Bari e con il patrocinio del Comune di Bari, Regione Puglia e Fondazione Puglia.

Si tratta di un contest musicale dedicato alla memoria di Maurizio Maremonti, in arte Morris, autore e frontman della rock-band barese "One Way Ticket", scomparso prematuramente il 25 giugno 2014, a soli 38 anni, vittima della sindrome “Locked-it”, in seguito ad un ictus e mesi di coma. Obiettivo dell’associazione “Gli Amici di Morris” è raccogliere fondi per sostenere le persone in stato di “Locked-In” e finanziare la ricerca scientifica sulla LIS attraverso la realizzazione di eventi musicali sul territorio, andando a caccia di nuovi talenti nel campo della musica emergente. La raccolta fondi che ha accompagnato le due precedenti edizioni del festival ha permesso l’acquisto di apparecchiature elettromedicali donate alla casa di cura Villa Verde di Lecce ed alla Cooperativa Sociale ZIP.h ONLUS di Bitonto.

Nella conferenza stampa verrà rivelata la mission dell’edizione 2019 del “Premio Morris Maremonti” che andrà a sostegno di una struttura ospedaliera della ASL Bari.

I dettagli dell’evento saranno illustrati dal presidente della ONLUS Italo Maremonti, fratello di Morris, da Guido Lioi, batterista degli "One Way Ticket" (attualmente batterista della "CSF e il nomade venerabile"), da Marcello Magro e Giorgio Visimberga, rispettivamente bassista e chitarrista della band. Parteciperà alla presentazione del festival l'attore e cantante barese Davide Ceddìa, autore e conduttore della trasmissione radiofonica "MORRIS MAREMONTI - UNA VITA PER LA MUSICA”. Per l’Amministrazione comunale, presenti il sindaco, Antonio Decaro, e il presidente della 3^ commissione consiliare permanente politiche culturali e turistiche del Comune di Bari, Giuseppe Cascella.