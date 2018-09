“Nikolaos città di Bari per lo sport”: in Fiera la premiazione delle eccellenze dello sport barese del passato, del presente e del futuro

Nell’ambito dell’82^ Fiera del Levante, domani, sabato 15 settembre, la commissione Sport del Comune di Bari e la Fondazione Nikolaos, in collaborazione con l’associazione culturale “Il Tedoforo” di Bari, premieranno le eccellenze dello sport barese del passato, del presente e del futuro.

A ricevere il prestigioso riconoscimento saranno, in una sorta di staffetta generazionale, quattro atleti del passato, del presente e del futuro, capaci di testimoniare l’idea di uno sport etico e incentrato sul benessere della persona e sulla condivisione di valori sani. La cerimonia di consegna del “Premio Nikolaos Città di Bari per lo Sport” si svolgerà alle ore 12 all’interno del Padiglione del Comune di Bari in Fiera.

All’evento parteciperanno il sindaco, Antonio Decaro, il presidente della Commissione Cultura e Sport Giuseppe Cascella, il presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, il presidente dell’associazione Culturale “Il Tedoforo” Vito Antonacci e i rappresentanti del Circolo Tennis, del Cus, del Circolo Canottieri Barion e della Società Ginnastica Angiulli di Bari.

Il Premio “Nikolaos Città di Bari per lo Sport”, patrocinato dal Comune di Bari e giunto quest’anno alla sua 3^ edizione, si pone l’obiettivo di premiare le eccellenze sportive che contribuiscono a rendere grande la città di Bari nel panorama nazionale e internazionale