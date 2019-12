Presentazione “Calannàrie barèse 2020” alla liberia Quintiliano

Venerdì 13 dicembre alle ore 18.30 QUINTILIANO La Libreria presenta: Per la presentazione del “CALANNÀRIE BARÈSE DUMILE E VVÌNDE”

con Felice Giovine Gigi De Santis Gustavo Delgado

Sapete perché «U Calannàrie Barèse Dumile e VVìnde» è impareggiabile, ineguagliabile, inconfondibile? Perché è incluso un foglio che spiega alcune nozioni di grammatica per come scrivere e leggere correttamente la lingua barese. Per questo è inimitabile.''



*Degustazione dolcetti natalizi della tradizione barese.



INGRESSO LIBERO