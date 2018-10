"As time it is" del maestro Vincenzo Cipriani compositore e pianista presso la Feltrinelli

Il 1 Novembre ore 18 presso La Feltrinelli a Bari Vincenzo CIPRIANI compositore e pianista presenterà il suo terzo e ultimo cd AS TIME IT IS vincitore del bando Puglia Sound. Con il Maestro Cipriani si esibiranno dal vivo Cinzia Tedesco, Francesco La Capra Francesco Rondinone Piero Massa. Lo stile di Cipriani tra jazz e pop e musica classica ha incantato le platee di tutto il mondo e i suoi cd precedenti WEKE e ECLECTIC INSIDE hanno riscosso notevole successo di pubblico e critica. Barbara Mangini presentera' e moderera' l evento.