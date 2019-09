Ad Altamura la presentazione del testo teatrale "ControCorrente Tra Storia e Stile"

Il testo teatrale sarà magistralmente presentato dalla giornalista Francesca Marsico, nel magnifico scenario della storica masseria Filo Della Torre, coadiuvata da Aurelia Iurilli e la compagnia teatrale P' TE, nelle persone di Cinzia de Marco, Ivana de Marco e Rita Paolillo.



Una presentazione non convenzionale dedicata alla storica icona della moda Coco Chanel.

Grazie al libro di Lorena Liberatore conosceremo, vita, amori, e sveleremo piccoli segreti, retroscena di una donna straordinaria e di un personaggio fuori dagli schemi.

Il tutto ambientato nel magico scenario della Masseria Conti Filo, tra inaspettate performance e ...

Un evento da non perdere!

Un vero e proprio pretesto per condividere una bella serata adatta a tutti, si proprio così, in questa giornata abbatteremo gli ostacoli naturali dando un forte segno: "tutti hanno diritto di godersi le bellezze del mondo".



Infatti sarà proprio il nostro sponsor "EIRA Soc. Coop. arl ONLUS" sita in BARI in via Nicolai 52 a consentire il trasporto in sede dell'autrice.

La stessa "EIRA ONLUS" potrà essere contattata ai numeri indicati (tel 389.056.84.46 # 345.651.86.73) per il trasporto di chi ne avesse necessità.



Chi è interessato può acquistare “ ControCorrente "(Messaggi Edizioni) tramite telefono al 080 776278 e attraverso l’indirizzo e-mail nicolasurico@messaggiedizioni.it, o può ordinarli in qualunque libreria, vi verranno recapitati al più presto.

Inoltre, chi è di Cassano Murge può anche comprarlo direttamente presso la sede della Messaggi Edizioni in via Antonio Gramsci 35.

N.B. LA PRENOTAZIONE E' OBBLIGATORIA ENTRO MERCOLEDÌ SERA

Appuntamento giovedì 12 settembre alle ore 20:00 presso la Masseria Conti Filo

S.P. 79 (Via Cassano Vecchia) km 4,550 Altamura (BA)



CLICCANDO SUL LINK SOTTOSTANTE AVRETE IL PUNTO PRECISO SULLA MAPPA:

https://www.google.com/maps/place/Masseria+Conti+Filo+B%26B+Altamura/@40.83657,16.6218113,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x134786773a86db87:0x4125c5ebbd2b6d3!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.836566!4d16.624



OPPURE IN ALTERNATIVA INSERIRE POSIZIONE SU GPS:



40°50'10.9"N 16°37'24.6"E



40.836346, 16.623490



Ricordiamo che la puntualità è una dimostrazione di educazione e rispetto nei confronti di tutti i partecipanti.



Per qualsiasi info e prenotazioni inviare messaggio privato oppure telefonare a:

3280475675 - 3923783912 - 3479418986

info@masseriafilodellatorre.it - www.masseriafilodellatorre.it