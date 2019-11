Presentazione del libro 'Alba senza giorno' presso la Feltrinelli

Mercoledì 27 Novembre, alle ore 18:30, presso la Feltrinelli (via Melo 119, Bari) Fernando Coratelli presenterà il suo ultimo libro dal titolo " Alba senza giorno", edito da Italosvevo. Interverrà Alessandra Minervini.



Ispirato da fatti di cronaca realmente accaduti nella città di Milano, questo thriller di Coratelli assiema tre storie, apparentemente inconciliabili tra loro ma che alla fine giungono allo stesso destino: la storia di due rom, Stoian e sua moglie Stéphka, che dopo varie traversie, giungono in Italia...sono giovani, si amano e affidano al violino di Stoian la possibilità di condurre una vita serena; quindi la storia di Martina, una giovane madre milanese di simpatie leghiste con una vita apatica, incolore come il cielo di Milano...una vita in cui non trovano dimora compassione, e accettazione e rispetto per il diverso; infine la storia di Tonino Cortale, un discutibile padre di famiglia che sogna avventure adulterine ed è pure un sicario della ‘ndrangheta che deve vendicare l’uccisione di uno dei capi della ’ndrina operante al nord...





Fernando Coratelli, nato a Bari nel 1970, è anche sceneggiatore per il cinema e il teatro, e ha pubblicato romanzi come Altrotempo (Cadmo editore), Quando il comunismo finì a tavola (Caratteri Mobili), la short story Lì dove niente può succedere (Lite Editions) e La resa (Gaffi editore).



La casa editrice Italosvevo (Roma) con questo romanzo di Coratelli ha dato vita a una nuova collana, dal nome Incursioni, la cui grafica delle cover è di Maurizio Ceccato.