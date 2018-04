A Modugno la presentazione del libro "C’è un uomo che vede e due ciechi"

L'associazione culturale religiosa ebraico essena Casa di Avraham, con il patrocinio del Comune di Modugno, è lieta di invitarVi alla presentazione del libro "C’è un Uomo che vede e due ciechi" del Morè (Maestro) Carmine Davide Delle Donne H-YACH MESHCRY EL ZERACH-H SHALOM.

L'evento si terrà Domenica 29 Aprile 2018, alle ore 10:30, presso il Palazzo della Cultura di Modugno.

Shalom

Dott. Pino Mauro Pironti

Presidente della Casa di Avraham



C'è un Uomo che vede e due ciechi: "Esiste un racconto negli studi sulla Redenzione, breve ma efficace, che descrive in una sintesi mirabile i duemila anni del confronto/scontro/dialogo fra cristianesimo ed ebraismo: “C'è un uomo che vede e due ciechi. Un cieco crede che quell'uomo è un mostro e l'altro cieco crede che quell'uomo è un dio. Quell'uomo che vede in realtà non esiste per loro. Ciò che esiste per loro è una creazione della loro immaginazione. Immaginiamo ora che quei ciechi per miracolo aprissero gli occhi e potessero vedere. Il primo cieco vedrà che non è un mostro ed il secondo cieco vedrà che non è un dio. Ed ora che vedono possono parlare con lui nella giusta misura riservata alle persone. Il vero dialogo incomincia adesso, non prima.” È di questa nuova luce per entrambi che si parla in questo testo."