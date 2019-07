Presentazione del libro “Cinetour” a Chiacchr e Frutt di Adelfia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Che il Colosseo faccia da sfondo alla terrazza del protagonista del film “La Grande Bellezza”, peraltro premiato con l’Oscar, è piuttosto evidente. Che i suggestivi Sassi di Matera diventino Gerusalemme in pellicole come “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini nel 1964, “King David” con Richard Gere nel 1985 e una terza volta, nel 2002, con il film “La Passione di Cristo” di Mel Gibson, è noto a tutti. Ma i paradisi di celluloide in Italia sono tantissimi e molti sono dietro casa, anche a Bari e in Puglia. Cinetour - Guida ai set cinematografici d’Italia di Eleonora D’Uffizi (Edizioni All Around, pagg. 160, costo 12 euro) è una guida in italiano e in inglese divertente e pratica, destinata a tutti gli appassionati di “movie tourism” in cerca di novità, informazioni e chicche. Ma anche a chi vuole trascorrere un weekend o una vacanza alternativa, alla ricerca delle location cinematografiche e televisive che hanno visto protagoniste le star più amate del passato e del presente. Il volume sarà presentato dall’autrice Eleonora D’Uffizi, giornalista romana appassionata di cinema ormai di casa in Puglia, venerdì 2 agosto alle 19 a Chiacchr e Frutt - Il km zero in Stazione (via G. Marconi 30 ad Adelfia). A dialogare con lei i giornalisti Giovanni De Benedictis e Maria Pia Ferrante. Tra analisi sull’importanza economica di questo settore turistico e aneddoti, non può mancare un focus sugli itinerari nostrani, dalla Puglia di Sergio Rubini al boom dei set in Salento, fino agli ultimi film in via di riprese, “Si vive una sola volta” di Carlo Verdone e il “Pinocchio” di Matteo Garrone. Il programma di Chiacchr e Frutt - Il km zero in Stazione di venerdì 2 agosto Il mercatino nella vecchia stazione di Adelfia, al suo quinto appuntamento, unisce sostenibilità a cultura, musica, artigianato, sapori e tanto altro ancora. Ricco e vario, come sempre, il programma di venerdì 2 agosto 2019, dalle 18 a mezzanotte circa, con ingresso libero. • Ore 18 Apertura del mercatino con prodotti agricoli e artigianali a km 0. Per una spesa di frutta e verdura di qualità e per regalarvi oggetti rigorosamente fatti a mano • Ore 19 Presentazione del libro Cinetour • Ore 20.30 Un menu per tutti i gusti con salsiccia e prosciutto cotto alla griglia di Ottavio Pastore; risotto con radicchio al primitivo, frittelle e anguria fresca dell’Associazione Culturale Il Melograno; focaccia barese della Rosticceria Mange e Gust; calzoni di cipolla rossa della Ditta “Godì Food”, grazie al Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Cipolla rossa di Acquaviva • Ore 21 “Un’altra corsa”, Filippo Ferrante LIVE! Concerto dal vivo del cantante e cantautore adelfiese Filippo Ferrante, con un interessante repertorio di brani, tra inediti e cover di classici italiani e internazionali (voce e chitarra acustica Filippo Ferrante, pianoforte e seconda voce Nando Perna) Per informazioni: eleonora.duffizi@gmail.com, 334 17 90 985.