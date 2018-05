SABATO 19 MAGGIO | DALLE ORE 18.30

Presentazione del libro "Donne, razza e classe" di Angela Davis

& Prima giornata del Nazra Palestine short film festival



Ore 18.30

Presentazione del libro "Donne, razza e classe" di Angela Davis (Edizioni Alegre, 2018)



Dalle ore 21

Presentazione della prima giornata del Nazra Palestine short festival

con la proiezione di 3 cortometraggi

Cena fuorimercato

a cura dell'OsteriaPopolare del B&Rs e Villa Roth casa autogestita



Dalle ore 22

Dj set: EPfunk



Sabato 19 maggio, alle ore 18.30, nel giardino del Bread&Roses presenteremo il libro “Donne, razza e classe” di Angela Davis, pubblicato da Edizioni Alegre l’8 marzo scorso, lo stesso giorno in cui le donne di tutto il mondo davano vita al secondo sciopero transfemminista dal lavoro produttivo e riproduttivo.



Considerato uno dei testi fondamentali del femminismo contemporaneo, in questo saggio Angela Davis ci restituisce una storia rimossa e manipolata: la dolorosa e tenacia storia di resistenza e ribellione delle donne nere contro la schiavitù negli Stati Uniti.

Intreccia la lotta del movimento abolizionista a quello suffragista e delle donne lavoratrici, mettendone in luce le contraddizioni e i punti di connessione. E lo fa con un approccio completamente innovativo, rileggendo questa storia attraverso unainterconnessione dei rapporti di genere, razza e classe.



Continua ad essere ancora oggi un prezioso strumento di analisi e di prospettiva per le pratiche femministe.Ci insegna che le forme di oppressione interagiscono e si autoalimentano e che lottare assieme, supportandosi a vicenda, sia il solo modo che i soggetti oppressi abbiano per liberarsi.



Vogliamo partire da questo libro per raccontare quelle esperienze in cui le soggettività subalterne hanno intrapreso percorsi comuni come risposta allo sfruttamento che vivono. Dare voce a quelle pratiche reali di mutualismo conflittuale e solidarietà dal basso tra sfruttat* e oppres* per provare a innescare e moltiplicare forme di solidarietà reciproca, con la convinzione che ogni lotta debba essere la lotta di tutte e tutti. Perché si resiste e ci si libera assieme.



Ne parliamo con

Marie Moïse, co-traduttrice del libro “Donne, razza e classe”

Cecilia Dalla Negra, giornalista di Osservatorio – Medioriente e Nordafrica

Solidaria (Bari) | Meticcia (Lecce) | NON UNA DI MENO - Bari



A seguire // Dalle ore 20.30

La presentazione della prima giornata del Nazra Palestine short film festival

con Cecilia Dalla Negra