Presentazione del libro "Il cantiere maledetto"

L'autore, Francesco Serafino, racconterà l'ultimo episodio del maresciallo Prisciandaro, dialogando con la giornalista Valentina Nuzzaci e con letture a cura di Marilina Sepe.

“Alla ripresa dei lavori per il completamento di una Chiesa incompiuta in un paesino della provincia materana, sembra rifiorire una leggenda misteriosa che aveva accompagnato nel corso dei secoli la sua costruzione, mai portata a compimento e colpita da un’arcana maledizione. Spostamenti di attrezzi, oggetti che cadono dall’alto, sabotaggi, furti inspiegabili, oscuri fenomeni, misteriose apparizioni, intimoriscono gli operai. Il maresciallo Prisciandaro viene chiamato a ristabilire l’ordine, ma la situazione precipita e un banale incidente sul lavoro, si trasforma in un intricatissimo mistero messo in atto da una regia occulta.”