Presentazione del libro “La tua pelle che non c’è” a Palazzo Pesce

Venerdì 5 ottobre alle ore 20.00 Palazzo Pesce è il salotto letterario in cui Francesca Palumbo racconta il suo romanzo “La tua pelle che non c’è” insieme a Rossana Bonante, con le letture di Adriana Pascazio e l’intervento musicale della band ‘Bed Generation’ con Raffaele Santostasi, Carla Muolo e Francesco Cavaliere.



Un’occasione preziosa in Puglia per ascoltare dalla voce dell’autrice la storia dei destini incrociati di Daniel, adolescente londinese, orfano di madre e padre mai conosciuto, affidato a uno zio assente e disinteressato, vittima di episodi di bullismo e blogger per sfogo e sopravvivenza, e di Fran, cinquantenne di New York a capo di una grande casa discografica, donna di successo, vitale e dinamica, con alle spalle il dolore per la morte del marito. Sarà la richiesta di amicizia su FB da parte del ragazzo a quella amica di gioventù della madre Chelsea a segnare per sempre il corso delle loro vite, nonostante la grande distanza, non solo geografica.



Una storia fatta di ricordi, confessioni, tenerezza, sensi di colpa, ma anche voglia di mettersi in discussione e reagire, scritta da una delle penne più intense e poetiche del panorama attuale, quella di Francesca Palumbo, insegnante di Lingua e Letteratura inglese, impegnata fra laboratori di scrittura creativa, recensioni di libri per testate online e collaborazioni con La Repubblica e ArtApp, sei libri al suo attivo, vincitrice con “Le parole interrotte” del Premio Letterario Nazionale Bari Città Aperta 2015 e del prestigioso premio Società dei Lettori di Lucca.



ingresso libero



venerdì 5 ottobre h 20.00| Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari

Info: 3931340912 – palazzopesce@yahoo.it