Presentazione del libro "Luce e colori nella pittura di Don Pedro" a Palazzo Pesce

Venerdì 7 febbraio 2020 ore 18.30 Palazzo Pesce, in collaborazione con la Libreria Culture Club, presenta il libro edito da IdeaPress “Luce e colori nella pittura di Don Pedro” della scrittrice e storica dell’arte molese Valeria Nardulli.



Con la competenza che la contraddistingue, in questa nuova opera, Luce e colori nella pittura di Don Pedro, Valeria Nardulli analizza l’attività pittorica del Maestro, non meno significativa di quella architettonica, ripercorrendone tutte le fasi, nell’arco di più di quarant’anni, con un’analisi accurata delle opere principali, raggruppate secondo la tecnica usata e secondo i soggetti raffigurati, tenendo conto della sua evoluzione artistica.



Dialogano con l’autrice Prof. Dionisio Simone - Docente di Lettere Classiche e Scrittore, Antonella Berlen - Ecodesigner, Formatrice ambientale e Fotografa con l’intervento del Dott. Vitangelo Magnifico.