Presentazione del libro ‘Piume in gabbia’ di Carmen Nolasco e Dirce Scarpello

Secondo appuntamento della rassegna letteraria ‘Donne da leggere’. I disturbi alimentari, le loro cause profonde e le loro conseguenze su ragazze e ragazzi: Carmen Nolasco e Dirce Scarpello ci accompagnano ad affrontare queste difficili e attuali questioni lungo la strada di una narrazione semplice e diretta, mai banale, che conduce il lettore a riflettere e a non fermarsi davanti alle apparenze di un problema spesso sottovalutato e banalizzato.

Appuntamento con le autrici di ‘Piume in gabbia’ giovedì 17 maggio alle ore 18.30 alla Casa delle Donne del Mediterraneo (piazzetta Sant’Antonio - Bari). Modera la giornalista e socia di Stati Generali delle Donne Antonella Paparella.