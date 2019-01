'Quando le stelle caddero nel fiume' di Paolo Comentale

Paolo Comentale, noto autore e interprete di spettacoli teatrali per ragazzi, inaugura il nuovo anno con un doppio appuntamento dedicato alla scrittura e al suo nuovo libro:

“Quando le stelle caddero nel fiume”, pubblicato per le Edizioni di Pagina.



Il lavoro di Comentale questa volta è rivolto a tutti: sullo sfondo della guerra coloniale combattuta dall’Italia fascista, la storia di un eccidio di proporzioni spaventose, Debra Libanos.

Un romanzo coraggioso di memoria e denuncia, che spinge a riflettere su un’epoca, quella imperialista, sfumata nella grande sciagura delle dittature del novecento.

Una storia del 1937, terribilmente attuale.



Il primo incontro è previsto il 3 gennaio, alle ore 18.00, presso la Chiesa di San Marcello, in Largo Ricci 1, a Bari, con don Gianni De Robertis (presidente nazionale Migrantes), don Andrea Favale (parroco di San Marcello) e il giornalista Gustavo Delgado.