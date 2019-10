Presentazione del libro "Quaranta cose (in)esistenti"

Un altro bellissimo evento in Libreria 101 con il primo appuntamento dedicato ai bambini, ma non solo!

Torna lo scrittore Carlo Sperduti, per la tappa barese del suo tour di presentazione del libro da lui curato “Quaranta cose (in)esistenti” edito da Pièdimosca edizioni. Una raccolta di racconti di piccoli autori tra gli 8 e 9 anni, per bambini e non! Con le illustrazioni di Camilla Zaza, “dove il non detto è una sacca per allenare lo sguardo e imparare a sapersi immaginare”.

Mercoledì 23 ottobre ore 19:00

Libreria 101 – Bari via Benedetto Cairoli, 101

Ingresso libero