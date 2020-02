Presentazione del romanzo "Corso due mari" con l'autrice Carla Dedola

Continuano gli appuntamenti della Libreria 101. Venerdì 7 febbraio sarà ospite Carla Dedola, autrice del romanzo “Corso due mari. Taranto tra amore e guerra” (edizioni Il Foglio), per presentare il suo libro, che sullo sfondo di una città in espansione, sede della più importante base navale del regno, con i suoi caffè e ristoranti alla moda, racconta la storia di una famiglia tarantina. Una storia fatta di altre storie, di uomini e donne, che si incrociano, di amicizie, di amore e della scoperta di sé. Così, combinando sapientemente la realtà degli anni ’30 e ’40 e il racconto di fantasia, Carla Dedola ci conduce in una Taranto perduta ma viva nei ricordi di chi l’ha vissuta e l’ha tramandata, affrontando la riflessione sul tema della caduta degli ideali.

Dialoga con lei, Cristina De Vita (esperta di comunicazione culturale)

Piccola biografia: Carla Dedola nasce a Taranto nel 1964 e da diversi anni vive a Bari. Da sempre attiva nella battaglia per i diritti civili e la parità di genere, ha gestito a Bari locali noti per essere stati un riferimento per l’associazionismo cittadino e per l’incontro di intellettuali e artisti.

Venerdì 7 febbraio 2020 – ore 19:00

Libreria 101, via Benedeto Cairoli 101, Bari

Ingresso libero