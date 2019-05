Presentazione dell'Ats Picone-Poggiofranco

La misura Reti Civiche Urbane (RCU), finanziata per 1.200.000 euro a valere sul POC Città Metropolitane 2014-2020 (Programma Operativo Complementare del PON METRO), intende promuovere e sostenere, attraverso l’erogazione di risorse finanziarie, la creazione di 12 Reti Civiche Urbane (RCU) in tutti i quartieri della città finalizzate all’elaborazione condivisa dal basso di programmi di animazione culturale, attivazione comunitaria e innovazione sociale, distribuiti su 18 mesi. Una misura di “community building” che mira a rafforzare la coesione sociale nei quartieri cittadini, invitando i soggetti attivi sui territori a lavorare insieme su una programmazione socio-culturale condivisa sviluppata sulla base dei bisogni e delle aspirazioni dei cittadini.



La Rete civica urbana Picone – Poggiofranco (Municipio2) è stata la prima a costituirsi, destinataria di 130mila euro previsti dal bando, formata da 23 soggetti (associazioni, scuole, cooperative, liberi professionisti, imprenditori). Un gruppo eterogeneo che con le proprie professionalità/competenze ha sposato l’idea di rendere possibile la collaborazione tra cittadini per migliorare e rendere più vivibile il proprio quartiere.



Identità senza età è il nome scelto dalla RCU Picone – Poggiofranco per identificare il proprio progetto: 143 attività gratuite programmate nell’arco temporale di 18 mesi come previsto.

Eventi benessere, la camminata di meditazione, l’educazione alimentare, i giochi da tavolo in inglese, l’animazione di strada, spettacoli di burattini, laboratori in movimento, il muro narrante ovvero street- art itinerante su pannelli mobili, l’eco-design per promuovere il riuso di materiale riciclabile, le passeggiate urbane, la semina nell’orto, il cinema e la musica, il teatro, le letture animate, il caffè pedagogico, i cortili della creatività, il social-tango come terapia.



Queste sono solo alcune delle attività previste, che non solo hanno come obiettivo l’accendere la passione e la partecipazione dei residenti in un’ottica più civica e civile, ma hanno anche l’intento di valorizzare una serie di luoghi, patrimoni del territorio, che rappresentano l’essenza stessa della condivisione, degli spazi comuni. Cortili delle scuole e giardini condominiali, parco Carrante, Orto Domingo, Il mercato di Santa Scolastica, Parco degli Aquiloni, piazzetta dei Papi, il parco Don Tonino Bello, Santa candida, C.A.P. Arca di Noè, la parrocchia Maria Santissima Addolorata, sono solo alcuni dei luoghi che prenderanno vita e a loro volta trasmetteranno linfa vitale ai due quartieri e ai loro abitanti accrescendo lo spirito di comunità, costruendo collaborazioni, lavorando insieme per il bene comune.



La rete sarà presentata alla cittadinanza il 1 giugno alle ore 11:00 in occasione della “Festa di Primavera” che si svolgerà in Orto Domingo, luogo che, per la città di Bari, rappresenta un “modello di innovazione sperimentale aperto e inclusivo.





Prendono parte al progetto "Identità senza età" della Rete Civica Picone-Poggiofranco i seguenti partners:



1) Associazione Parco Domingo Comunità Empatica e Sostenibile, fondata a Bari nel luglio 2015 con lo scopo di promuovere e valorizzare le competenze della popolazione residente, perseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della Comunità locale, creare percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione. E’ affidataria del primo Orto Urbano a Bari su suolo pubblico;



2) Associazione Luca Samele, ente senza scopo di lucro per la promozione della cultura contemporanea attraverso la valorizzazione di giovani artisti;



3) ADZ! Agenzia di comunicazione, nasce dall’unione di un gruppo di professionisti che hanno deciso di fondere la loro cultura ed esperienza in comunicazione con le nuove opportunità del digitale;



4) URBAN TEXTURE srls, piattaforma digitale di crowdfunding civico e specialista che si occupa di ricercare finanziamenti per progetti di rigenerazione urbana, sociale e di sviluppo per la città;



5) Società Cooperativa Sociale Voglia di Bene, fondata a Bari nel 2015 ha lo scopo di offrire servizi utili alla crescita della persona, all’interno del territorio in cui è nata ed ha sede;



6) Stilo Editrice s.c.r.l editoriale con sede in Bari nel quartiere Picone, dove svolge con continuità la sua attività editoriale dal 1999; le sue pubblicazioni sono dedicate alla grande letteratura internazionale e nazionale, alla filosofia e alla vita sociale;



7) AICIS (Associazione Italiana Counseling Integrato e Sostegno) - Promuovere comunità empatiche, nata ad ottobre del 2011 e costituita da professionisti che da 20 anni condividono esperienze professionali su tutto il territorio nazionale svolgendo attività di formazione, consulenza e volontariato all’interno di istituzioni pubbliche e private;



8) Motorecyclos nasce dalle passioni di Pierluigi Portolano, designer e pubblicitario. Sì occupa di arte, grafica, fumetto, cinema, fotografia e ovviamente motociclette;



9) Coop. San Francesco, nata al fine di perseguire l'interesse generale della comunità nella promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, e l'implementazione e la salvaguardia dell’occupazione;



10) Associazione Abacus, nata a settembre 2016 e costituita da giovani under 40, si occupa di didattica alternativa basata sul l’utilizzo del gioco da tavolo nell’apprendimento delle scienze naturali;



11) Associazione Alzheimer si occupa di malati di Alzheimer con l 'obiettivo di stimolare in modo divertente il cervello con attività specifiche, favorendo il mantenimento delle autonomie residue, la socializzazione e la condivisione;



12) Associazione Factory arte in volo Associazione artistica-teatrale, si occupa di eventi musicali e di teatro, organizza corsi per piccoli e adulti;



13) Mediaeuro società srl, si occupa di realizzazione di nuove iniziative produttive in ambito delle telecomunicazioni e delle recezioni via etere o via cavo e di trasmissioni di spettacoli e comunicati radiotelevisivi in ambito locale;



14) Coop dalla luna, Cooperativa di professionisti under 40, svolge attività ludico-ricreative con ragazzi affetti da autismo;



15) Studio di architettura Ottomanelli, studio professionale di eco design;



16) Associazione Marzialmente, si occupa di diffondere le arti marziali con l’obbiettivo di migliorare l’identificazione e la consapevolezza di sé per superare aggressività, difficoltà emotive, comportamenti antisociali;



17) Gianluca Lombardi, naturopata, si occupa di benessere psico-fisico-sociale, attraverso la promozione di laboratori interattivi su salute e benessere rivolti a tutte le età;



18) Lab 4 project, associazione di promozione sociale e turistica, sostiene e tutela finalità a carattere sociale, turistico, civile e culturale;



19) Coop il Nuovo Fantarca, opera per la promozione dei diritti umani, della giustizi sociale e dello sviluppo della persona tali attività trovano attuazione in percorsi culturali di media education e tecnologie multimediali;



20) APS Social Maxima, si occupa di integrazione individualizzata e integrata, promuovendo l’animazione di strada e il teatro di figura;



21) Associazione Nord sud, si occupa di educazione alimentare in particolare dei prodotti tipici pugliesi che promuove e diffonde;



22) Associazione Crea il tuo evento, promuove attività ludico, ricreative, artistiche, contribuendo alla formazione in ambito sociale in particolare delle famiglie disagiate e dei diversamente abili;



23) Associazione Bari e i colori del mondo, esercita attività di informazione, formazione ed educazione sui temi della fotografia promuovendo convegni, seminari, laboratori sul tema.