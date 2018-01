Presentazione di "Tra le crepe dell'anima" di Angela Aniello a Palo del Colle

Sarà presentato il prossimo 10 gennaio presso la Libera Università Domenico Guaccero (in via Roma, 11) di Palo del Colle (Ba), il nuovo libro di Angela Aniello “Tra le crepe dell’anima” (Les Flaneurs Edizioni). A dialogare con l’autrice sarà la Chiara Cannito. Reading a cura dell’attore Massimo Roncone mentre ad eseguire alcuni brani musicali sarà la violinista Miriam Cappiello. L’evento è a ingresso gratuito e avrà inizio alle ore 18.30.

Una madre troppo assente e un rifiuto d’amore subito in gioventù condizionano tutta l’esistenza di Federico. Comincia per lui una vita di perdizione, tra fantasmi di antiche memorie e la ricerca spasmodica di una resa dei conti. Un percorso costellato d’incontri fatali, fino a quello definitivo e ineluttabile con l’affascinante Marlene. “Fra le crepe dell’anima” prende le mosse da una vicenda di amore e morte per arrivare a scandagliare tutti i sentimenti più neri dell’animo umano: l’ossessione, la solitudine, il rimpianto, l’assenza. È una storia corale che si svolge tra Sanremo e Parigi, con al centro un’umanità dannata e perdente. Così, nel tradizionale gioco tra vittima e carnefice, le carte in tavola sono puntualmente scombinate e alla fine nessun personaggio ne esce purificato.



Angela Aniello è nata a Bitonto nel 1973. Insegnante con la passione per la scrittura, ha già pubblicato il racconto “Un figlio diverso” con Arti Grafiche Savarese (1997) e la raccolta di poesie “Piccoli sussurri” con Editrice Internazionale Libro Italiano (2005). Ha vinto diversi concorsi letterari e ha ricevuto numerose segnalazioni. Molte poesie e racconti compaiono in varie antologie, blog ed ebook.