Natural Swing, un nuovo weekend all'insegna della musica al Parco Gargasole

Un nuovo weekend all'insegna della musica al Parco Gargasole!!

Sabato 1 Dicembre 2018 - Presentazione libri

"Niccolò Piccinni, Le Barisien" con l'autore Angelo Pascual De Marzo: la pubblicazione, dedicata ai ragazzi, racconta la storia del musicista barese Niccolò Piccinni in maniera semplice, con illustrazioni e rendendo conto degli sviluppi musicali verificatisi in Italia e Francia.



"Song Analysis" con l'autore Dino Mignogna: una pubblicazione per musicisti e appassionati, propone un approfondimento sul mondo della Pop musica, attraverso l'analisi di brani di grande successo, visti con gli occhi del produttore musicale.





Domenica 2 Dicembre 2018 - Concerto

"Handyman Band"

L'Handyman Band un quintetto di giovani pugliesi, propone un repertorio di grandi successi internazionali, un programma adatto a tutti gli spiriti musicali tra soul music, pop e R&B.

Con Marco Campanale (batteria), Enrico Palmieri (basso), marco Galeandro (tastiere), Luca Giannotti (chitarra) e Ilaria di Cugno (voce) non potrete che divertirvi!