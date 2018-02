Alla Feltrinelli la presentazione del nuovo libro di Gianluca Giagni "Pericolosamente suppergiù sicuri"

Martedì 13 febbraio, alle ore 18, in via Melo 119 di Bari, negli spazi de la Feltrinelli Libri&Musica, si terrà la presentazione di Pericolosamente suppergiù sicuri, il nuovo saggio di Gianluca Giagni. Autore di libri (nel 2015 ha pubblicato il saggio Pericolosamente sicuri a cui nel 2016 è seguito Pericolosamente più sicuri, entrambi per la casa editrice VivereIn, collana “Sine cura”) e ingegnere, si occupa di sicurezza sul lavoro e sui cantieri mobili e temporanei. Nel 2017 è stato relatore al Forum Internazionale della Sicurezza e della Salute di Torino e ha partecipato in qualità di esperto della materia alla trasmissione tv DiMartedì su La7. Dalle sue esperienze personali, parte l’idea di questo lavoro: “Divertirsi, il più delle volte, per i bambini significa eludere la sicurezza, sperimentare e ricercare il rischio. Pensiamo, per esempio, a quanti pericoli corrono mentre si dondolano sull’altalena o si arrampicano sullo scivolo. Che cosa possono fare gli adulti in termini di prevenzione?”. Pericolosamente suppergiù sicuri, partendo da questo interrogativo, esplora in lungo e in largo il tema della sicurezza riferito al mondo dell’infanzia e dei giochi. L’intento è quello di offrire uno strumento di formazione utile, efficace e completo per farci scoprire quali pericoli si celano dietro oggetti e attività apparentemente sicure. Il linguaggio semplice lo rende adatto a un’ampia platea di lettori che comprende tecnici, esperti in materia, semplici curiosi e, ovviamente, si estende a genitori, nonni, insegnanti, baby sitter e a quanti per lavoro o per diletto hanno a che fare con i bambini. Ingegnere per professione e scrittore per passione, Gianluca Giagni prova con questo libro a colmare un ritardo tutto italiano favorendo lo sviluppo di una vera e propria cultura della sicurezza, perché anche il gioco progettato bene, secondo la buona norma, e quindi “perfettamente sicuro” dal punto di vista tecnico, può diventare “potenzialmente pericoloso” per un semplice dettaglio: il fattore umano.

Il benessere e la cura dei bambini sono il fil rouge che lega il libro al progetto “Ubakala”, che prende il nome da un piccolo villaggio nel sud della Nigeria ed è finalizzato alla costruzione di una struttura che racchiude al suo interno un reparto ospedaliero di Maternità e Pediatria, una scuola e un parco giochi. Devolvendo parte dei proventi, Gianluca Giagni contribuirà a raggiungere questo duplice obiettivo per #unavitachenasce e #unavitachecresce.

Gianluca Giagni (Bari, 1973)

Ingegnere, laureato al Politecnico di Bari, si occupa di sicurezza sul lavoro e sui cantieri mobili e temporanei. Iscritto all’elenco del Ministero degli Interni come tecnico specializzato in prevenzione incendi. Consulente e RSPP di aziende su scala sia regionale che nazionale, già RSPP della Guardia di Finanza per le regioni Puglia e Veneto, segue da vicino le problematiche presenti nelle attività quotidiane lavorative e il grado di sensibilità di ognuno verso una cultura della sicurezza distante dagli spazi e dalle azioni comuni. Come docente ha preso parte a diverse iniziative didattiche inerenti alla sicurezza sul lavoro presso il Politecnico di Bari, l’Università della Tuscia e l’Universus – Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione. Dal 2010 coordina progetti di ricerca e tirocini formativi nell’ambito del Politecnico di Bari sul tema della valutazione dei rischi aziendali.