Alla libreria Laterza la presentazione del libro “Io l’ho sempre saputo” di Angela Fontana

Venerdì 14 giugno, alle 18,00, presso la libreria Laterza a Bari, si terrà la presentazione del libro “Io l’ho sempre saputo” diAngela Fontana edito da CSA editrice per la Collana ‘Non solo indagini’.

Angela Fontana è al suo secondo romanzo poliziesco ambientato in Puglia. Si tratta nello specifico del prequel della prima opera “C’è ancora tempo”, ambientato tra Italia ed Europa dell'Est, nei bassifondi del mondo della prostituzione, di cui conserva la coppia degli investigatori protagonisti: la vice commissaria Anna Dalena e il commissario capo Vito Pacelli, qui all’inizio della loro collaborazione.

Le indagini porteranno ad indagare in vari ambienti della realtà locale tra malavita e vicende di cronaca nera di grande richiamo. I due si confrontano con complesse dinamiche sociali e familiari che affronteranno con la loro sensibile umanità, uniti da un rapporto che diventerà sempre più profondo.

Angela Fontana è nata a Taranto, si è laureata in materie letterarie e si è specializzata in Diritto del lavoro all’Università di Bari. Ha ricoperto vari ruoli nella scuola fino a diventare dirigente di un Istituto Tecnico. Presiede l’Università Popolare e della Terza Età di Putignano, dove vive, ed è attiva in varie associazioni di volontariato.

Il volume sarà presentato da Alessandra Dalena, presidente dell’Associazione Culturale Ubuntu di Putignano. Oltre alla stessa autrice, parteciperanno all’incontro Roberto Rossetti, scrittore, già dirigente di Polizia di Stato e Alessandro Labonia, editore CSA Editrice ed amministratore IBA (International Book Agency).

L’incontro con i lettori prevede anche letture del romanzo affidate ad Anna Rinaldi e Sebastiano Coletta.

La casa editrice nata nel 2006 (acronimo di Cultura, Scienze, Arte), ha due sedi: a Castellana Grotte in provincia di Bari e a Crotone. Si occupa della promozione dei nuovi talenti della letteratura italiana offrendo un catalogo variegato in diversi settori. Inoltre realizza corsi di scrittura creativa di primo e secondo livello.

“Io l’ho sempre saputo”

di Angela Fontana

CSA Editrice (Collana Non solo indagini)

pp. 133

prezzo euro 12,00