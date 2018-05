“Quello che non sappiamo”, alla Feltrinelli la presentazione del libro di Annarita Briganti

Giovedì 31 maggio alla Feltrinelli di via Melo la presentazione del nuovo romanzo di Annarita Briganti, “Quello che non sappiamo” (Cairo).

L’autrice è giornalista culturale da anni collaboratrice di Repubblica Milano

Quello che non sappiamo si può leggere come una lunga chat, è un romanzo-chat, un colpo di fulmine virtuale. Un amore al tempo della mail, tra nevrosi e nuove tecnologie. Ma il mistero che nasconde renderà i protagonisti più forti e la storia sorprendente, perchè due persone non s’incontrano mai per caso, soprattutto se sono due anime destinate a unirsi. Un libro per tutti quelli che credono nel potere della scrittura e delle relazioni reali o virtuali. Incontriamo l'autrice Annarita Briganti.

Ingresso Libero