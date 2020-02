Presentazione del libro "Io con me, tu con me. Storie di inclusione per bambini e non solo..." di Mariella Cuoccio a Bitonto

Sabato 29 febbraio alle ore 17.30 presso la Galleria nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”, sarà presentato dal giornalista Mario Sicolo il libro di Mariella Cuoccio "Io con me, tu con me. Storie di inclusione per bambini e non solo...".

Quattro ambientazioni narrative: scuola, palazzetto dello sport, teatro e mura domestiche, soprattutto quattro storie che parlano di bambini e di inclusione. Storie di fantasia, ma terribilmente vere. Perché i racconti, spesso, diventano metafora, proprio per il fatto che non troverebbero parole adeguate per essere raccontati. Come può essere descritto un sentimento o un’emozione, se non con degli esempi o dei simboli? Così è per il concetto di “inclusione”. L’inclusione può essere solo vissuta, interiorizzata, sentita, pensata. È fatta di buone pratiche. Molte volte di abbracci. Sorrisi. Di accoglienza e ascolto. Quando si parla di inclusione il pensiero si apre a mille altri mondi e guarda lontano. Il termine, poi, va declinato alle varie categorie sociali a cui può essere attribuito. Perché generalizzare è inutile. Risulterebbe, alla fine, uno dei tanti termini incomprensibili e vaghi, dei quali la nostra società va orgogliosa. Si perderebbe miseramente tra le difficoltà della vita.

