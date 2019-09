A Bitonto la presentazione del libro 'I segreti di Cinciullì.Storie fantastiche per bambini e non solo' di Mariella Cuoccio

Sabato 14 settembre alle ore 17:30 la Direzione della Galleria Nazionale della Puglia presenterà il libro I segreti di Cinciullì. Storie fantastiche per bambini e non solo… di Mariella Cuoccio, corredato dalle illustrazioni di Michele Condrò. Storie fantastiche, ambientate in terre e tempi lontani, che permettono di preparare i bambini ad affrontare un viaggio, insieme agli adulti, in un mondo senza tempo. Questi racconti aiutano i bambini a sviluppare le proprie capacità cognitive e affettive, attraverso i personaggi riescono a vivere emozioni importanti, a distinguerle, a contestualizzarle, vissute nel mondo fantasioso e comprese nella realtà.

Interverranno:

Mariella Cuoccio, autrice

Michele Condrò, illustratore

Filomena Barbone, direttore della Galleria Nazionale della Puglia

Mario Sicolo, direttore del Da Bitonto

Letizia Zaccaro, artista

Antonella Radicci, attrice

Pasqua Angela Bucci, maestra

