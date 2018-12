Presentazione libro "Liberi dagli artigli" di Nunzia di Bari

Sabato 15 Dicembre ore 18:30 presso Palazzo San Giorgio (Via S. Giorgio, 26) Trani (BT) si terrà la presentazione del libro “Liberi dagli artigli” di Nunzia Di Bari, Schena Editore.

Il primo caso di scoperto in Italia, nel 1997 a Torre Annunziata (Na) ove un'organizzazione di pedofilia adescava i bambini di prima elementare. L'indagine, particolarmente complessa, svolta dall’Arma dei Carabinieri, si concluse con l’arresto di diciassette persone. Per la gravità dei fatti accaduti, il Governo approvò la legge 269 con inasprimento delle pene carcerarie.

Con questo libro, in cui si conosceranno le profonde emozioni vissute dai bambini e dai loro genitori, vogliamo sensibilizzare le famiglie e ogni singolo individuo su un tema sempre attuale, fornendo degli spunti che permettano di cogliere preventivamente, senza allarmismi, i segnali trasmessi dai bambini, in preda a simili episodi, che si sentono vittime e a volte anche colpevoli.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Trani