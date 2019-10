Ad Altamura la presentazione del libro di Loredana Liberatore "Assonanze Notturne e altri racconti"

Venerdì 8 novembre, alle 19:00 presso il Bookbar di Altamura potrete bere un buon tè o caffè, o quello che preferite, e godere della lettura e della presentazione del testo “Assonanze Notturne e altri racconti" di Loredana Liberatore.

Dialogherà con l'autrice Francesca Marsico.

Di seguito la pagina facebook del volume “Assonanze Notturne e altri racconti” e del BookbarAltamura

https://www.facebook.com/AssonanzeNotturnelibro/

https://www.facebook.com/pg/BookBarAltamura/about/?ref=page_internal

Chi è interessato può acquistare “Assonanze Notturne e altri racconti" (Messaggi Edizioni) tramite telefono al 080 776278 e attraverso l’indirizzo e-mail nicolasurico@messaggiedizioni.it , o può ordinarlo in qualunque libreria, vi verrà recapitato al più presto.

Infine, chi è di Cassano Murge può anche comprarlo direttamente presso la sede della Messaggi Edizioni in via Antonio Gramsci 35 (BA).