Al via a Locorotondo “Assoli in Scena…Bis!” la seconda edizione della Stagione Teatrale

Si chiamerà “Assoli in Scena…Bis!” la seconda edizione della Stagione Teatrale che si terrà all’Auditorium Comunale di Locorotondo, promossa dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo, con la direzione artistica del regista Carlo Dilonardo.

La rassegna sarà presentata Giovedì 16 Gennaio, alle 21.00, presso l’Auditorium Comunale di Locorotondo, alla presenza del Sindaco Tommaso Scatigna, dell’Assessora alla Cultura e Turismo Ermelinda Prete, del Direttore Artistico Carlo Dilonardo.

L’evento di apertura, nel corso del quale verranno illustrati tutti gli spettacoli, prevede una serata-concerto dedicata alle poetiche parole in musica di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, in occasione dei quarant’anni dalla prima data del famoso concerto Banana Republic. Durante la serata verranno regalati due abbonamenti da parte dell’Associazione Teatri&Culture e sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento ai sette spettacoli in cartellone.

Per la serata inaugurale del 16 Gennaio, è possibile prenotare il proprio posto, telefonando al numero 347.253.72.34 (anche con sms) oppure inviare una mail all'indirizzo assoliinscena@gmail.com. Abbonamenti già disponibili.